Александр Кучер: На 34-й минуте матча Шахтер – Янг Бойз арбитр должен был назначить пенальти

Бывший защитник донецких "Металлурга", "Шахтера", харьковских "Арсенала", "Металлиста", львовских "Карпат" и сборной Украины Александр Кучер поделился своими впечатлениями от матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" взял верх над швейцарским "Янг Бойз" (2:1).

- Игра мне очень понравилась, - говорит он. – Нашей команде удалось одержать важную победу, что позволило набрать необходимые баллы. "Шахтер" хорошо играл, динамично. Командная скорость была на уровне, все бежали вперед и назад, поддерживали друг друга. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы горняки забили больше, тем более, что моменты для этого были. Правда, в концовке поединка наши футболисты немного подустали и играли по результату. В том отрезке у "Янг Бойз" были моменты для того, чтобы забить. Однако защитники "Шахтера" надежно сыграли – в частности, Бондарь, который подстраховал свою команду. В итоге одержали заслуженную победу 2:1, которая была очень необходима.

- Можно ли говорить о том, что в этом матче не столь силен был "Шахтер", как слаб "Янг Бойз"?

- Не скажу, что "Янг Бойз" слаб. Эта команда физически сильная, рослая. Играя в Лиге чемпионов, ее соперниками были европейские гранды, так что соперничать с ними было нелегко. Да, швейцарцы проиграли все три матча, но тем не менее, это мощная команда. Хоть она также не лучшим образом выглядит в национальном чемпионате, но из года в год борется за самые высокие места.

- В ходе игры было несколько эпизодов, когда казалось, что арбитр Орель Гринфельд может назначить пенальти как в одну, так и в другую стороны. Вам так не показалось?

- Да-да, были такие моменты. Особенно когда возле ворот "Янг Бойз" возникла ситуация на 34-й минуте. Конопля вбрасывал мяч из аута в штрафную площадь швейцарцев, где их игрок Ниассе сыграл рукой. Я считаю, что можно было "поставить" одиннадцатиметровый. В остальных же эпизодах пенальти не назначают.

- Как считаете, может ли победа над "Янг Бойз" коренным образом изменить дальнейшие турнирные расклады "Шахтера" в Лиге чемпионов?

- Хочется верить, что "Шахтер" набирает ход. Хотя начало сезона у горняков в чемпионате не задалось, но с каждым сыгранным матчем команда прибавляет и сейчас выглядит хорошо функционально. Будем надеяться, что у нас еще будут победы и набранные баллы в копилку таблицы коэффициентов УЕФА для Украины.

- Был период, когда тучи над Марино Пушичем сгустились и тренерское кресло под ним зашаталось. Как считаете, теперь вопрос о возможной отставке наставника "Шахтера" отпал?

- Не знаю, могла ли быть его отставка. Но сейчас, видя как играет донецкая команда, есть уверенность в том, что и в дальнейшем "Шахтер" будет показывать качественную игру и набирать очки.