ЛЧ. ПСЖ — Атлетико 1:2. Ограбление за 15 секунд до свистка

Фееричный матч, конечно. Истинно "симеоновский".

По ударам "Атлетико" уступил "ПСЖ" 3:19, и вообще не смахивал на победителя, державшись в игре подчас только благодаря Облаку, но счет на табло.

А как все начиналось, а?

Двойной шанс Хакими и Дембеле — оба простили. Затем Ленгле привычно привез в своей штрафной — теперь уже Заир-Эмери хладнокровно реализовал шанс, перебросив кипера.

Казалось бы, ну что еще надо атакующей команде, если не быстрый гол?

Но "Атлетико" в первой же серьезной ответной атаке счет сравнял. Доннарумма отбил прямолинейный удар Симеоне, но Молина ворвался вторым темпом и расстрелял ворота.

18 - Warren Zaïre-Emery (18 years and 243 days) became the youngest goalscorer at the Parc des Princes in the UEFA Champions League (for or against PSG), ahead of Kylian Mbappé (18 years and 337 days against Celtic in November 2017). Prince. #PSGATM pic.twitter.com/zBVFAmPakS — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2024

"ПСЖ" так огорчился голу, что больше не придумал ничего стоящего до перерыва, хотя "Атлетико" играл очень пассивно, а Дембеле постоянно переигрывал Галана на фланге. Новые моменты у хозяев начали появляться только во втором тайме, но снова безрезультатно — все удары не туда. Две попытки Барколя после дриблинга отбил Облак; он же отразил парочку ударов Хакими в ближний; выстрел Маркиньоса головой.

Вратарь "Атлетико" - герой матча, это точно, ведь его партнеры хоть и выбегали в контратаки, но ничего создать там не могли. Катастрофичный процент ошибок в передачах; порой казалось, что Альварес, Гризманн, Молина, Симеоне впервые видят друг друга.

И вот представьте, идет 94-я минута, до свистка секунд 15 — и тут Анхель Корреа обыгрывает защитника и пробивает под Доннаруммой. Не самый мертвый мяч, но вратарь пропускает!

"Парк де Пренс" замер в шоке; кто-то свистел, но большинство не понимало — как это? Во Франции так с "ПСЖ" не делают, там нет Симеоне — потому, вероятно, Париж и побеждает.

В ЛЧ все иначе — тут у него только 4 очка после 4 туров, это провал. У "Атлетико" ситуация получше — 6 баллов.

4-й тур Лиги чемпионов. Париж. "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 — Молина, 18, Корреа, 90+4

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш — Заир-Эмери (Коло Муани, 73), Витинья, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 67) — Дембеле, Асенсио (Ли Кан Ин, 67), Барколя

"Атлетико": Облак — Молина, Витсель, Ленгле, Галан (Рейнилду, 60) — Симеоне (Рикельме, 60), де Пауль (Коке, 60), Барриос, Галлахер (Самуэл Лино, 78) — Гризманн, Альварес (Корреа, 67)

Предупреждение: Корреа, 87