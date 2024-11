ЛЧ. ПСЖ — Атлетико 1:2. Ограбление за 15 секунд до свистка

Фееричный матч, конечно. Истинно "симеоновский".

По ударам "Атлетико" уступил "ПСЖ" 3:19, и вообще не смахивал на победителя, державшись в игре подчас только благодаря Облаку, но счет на табло.

А как все начиналось, а?

Двойной шанс Хакими и Дембеле — оба простили. Затем Ленгле привычно привез в своей штрафной — теперь уже Заир-Эмери хладнокровно реализовал шанс, перебросив кипера.

Казалось бы, ну что еще надо атакующей команде, если не быстрый гол?

Но "Атлетико" в первой же серьезной ответной атаке счет сравнял. Доннарумма отбил прямолинейный удар Симеоне, но Молина ворвался вторым темпом и расстрелял ворота.

18 - Warren Zaïre-Emery (18 years and 243 days) became the youngest goalscorer at the Parc des Princes in the UEFA Champions League (for or against PSG), ahead of Kylian Mbappé (18 years and 337 days against Celtic in November 2017). Prince. #PSGATM pic.twitter.com/zBVFAmPakS