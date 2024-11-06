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ЛЧ. ПСЖ — Атлетико 1:2. Ограбление за 15 секунд до свистка

Лига Чемпионов
Обновлено

Вот это да!

ЛЧ. ПСЖ — Атлетико 1:2. Ограбление за 15 секунд до свистка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Фееричный матч, конечно. Истинно "симеоновский".

По ударам "Атлетико" уступил "ПСЖ" 3:19, и вообще не смахивал на победителя, державшись в игре подчас только благодаря Облаку, но счет на табло.

А как все начиналось, а?

Двойной шанс Хакими и Дембеле — оба простили. Затем Ленгле привычно привез в своей штрафной — теперь уже Заир-Эмери хладнокровно реализовал шанс, перебросив кипера.

Казалось бы, ну что еще надо атакующей команде, если не быстрый гол?

Но "Атлетико" в первой же серьезной ответной атаке счет сравнял. Доннарумма отбил прямолинейный удар Симеоне, но Молина ворвался вторым темпом и расстрелял ворота.

"ПСЖ" так огорчился голу, что больше не придумал ничего стоящего до перерыва, хотя "Атлетико" играл очень пассивно, а Дембеле постоянно переигрывал Галана на фланге. Новые моменты у хозяев начали появляться только во втором тайме, но снова безрезультатно — все удары не туда. Две попытки Барколя после дриблинга отбил Облак; он же отразил парочку ударов Хакими в ближний; выстрел Маркиньоса головой.

Вратарь "Атлетико" - герой матча, это точно, ведь его партнеры хоть и выбегали в контратаки, но ничего создать там не могли. Катастрофичный процент ошибок в передачах; порой казалось, что Альварес, Гризманн, Молина, Симеоне впервые видят друг друга.

И вот представьте, идет 94-я минута, до свистка секунд 15 — и тут Анхель Корреа обыгрывает защитника и пробивает под Доннаруммой. Не самый мертвый мяч, но вратарь пропускает!

"Парк де Пренс" замер в шоке; кто-то свистел, но большинство не понимало — как это? Во Франции так с "ПСЖ" не делают, там нет Симеоне — потому, вероятно, Париж и побеждает.

В ЛЧ все иначе — тут у него только 4 очка после 4 туров, это провал. У "Атлетико" ситуация получше — 6 баллов.

4-й тур Лиги чемпионов. Париж. "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 — Молина, 18, Корреа, 90+4

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш — Заир-Эмери (Коло Муани, 73), Витинья, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 67) — Дембеле, Асенсио (Ли Кан Ин, 67), Барколя

"Атлетико": Облак — Молина, Витсель, Ленгле, Галан (Рейнилду, 60) — Симеоне (Рикельме, 60), де Пауль (Коке, 60), Барриос, Галлахер (Самуэл Лино, 78) — Гризманн, Альварес (Корреа, 67)

Предупреждение: Корреа, 87

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