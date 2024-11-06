Пушич: Игроки заслуживают комплиментов за сегодняшнюю игру

Главный тренер донецкого "Шахтёра" поделился эмоциями от игры против "Янг Бойз".

По его словам, он гордится игроками "Шахтёра".

Очень доволен тем, как мы играли, а также тем, как мы упорно работали в определенные моменты. И я очень горжусь своими игроками, они заслуживают больших комплиментов за сегодняшнее выступление, - ответил Пушич.

Тренер рассказал о сложностях в игре. По его словам, в последние минуты было очень сложно.

В последние пару минут, когда они задействовали в атаке всех своих физически сильных игроков, это было непросто для нас. Но мы справились очень хорошо. Несколько раз соперники создавали напряжённость у наших ворот. "Шахтёр" не позволял им пробивать в створ, - заявил Пушич.

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Пушич также вспомнил приятный момент игры.

В конце второго тайма мы держали мяч на их половине поля около 2-х минут. Это было приятно видеть. Временами, они заставляли нас волноваться, но мы играли очень организованно и дисциплинированно. Каждый игрок команды выложился по полной. Считаю, что это было отличная игра", - сказал тренер "Шахтёра".

Напомним, что донецкий "Шахтёр" впервые победил в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Обзор матча смотрите на нашем сайте.