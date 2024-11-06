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Пушич: Игроки заслуживают комплиментов за сегодняшнюю игру

Лига Чемпионов
Обновлено

Тренер украинской команды оценил игру против Янг Бойз

Пушич: Игроки заслуживают комплиментов за сегодняшнюю игру

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтёра" поделился эмоциями от игры против "Янг Бойз".

По его словам, он гордится игроками "Шахтёра".

Очень доволен тем, как мы играли, а также тем, как мы упорно работали в определенные моменты. И я очень горжусь своими игроками, они заслуживают больших комплиментов за сегодняшнее выступление, - ответил Пушич.

Тренер рассказал о сложностях в игре. По его словам, в последние минуты было очень сложно.

В последние пару минут, когда они задействовали в атаке всех своих физически сильных игроков, это было непросто для нас. Но мы справились очень хорошо. Несколько раз соперники создавали напряжённость у наших ворот. "Шахтёр" не позволял им пробивать в створ, - заявил Пушич.

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Пушич также вспомнил приятный момент игры.

В конце второго тайма мы держали мяч на их половине поля около 2-х минут. Это было приятно видеть. Временами, они заставляли нас волноваться, но мы играли очень организованно и дисциплинированно. Каждый игрок команды выложился по полной. Считаю, что это было отличная игра", - сказал тренер "Шахтёра".

Напомним, что донецкий "Шахтёр" впервые победил в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.11.2024 в 00:36
Никогда мне не было так стыдно за победу Шахтера, как сейчас. Играли с дублем аутсайдера. Но процент точных пасов оказался меньше, чем у него..БОндаренко всесторонне одаренный парень. Он не только привёз, но и не справился с двумя голевыми ситуациями, не сумев обрать защитника один в один. А сколько было пасов в пятку ...И позорной неготовности приянть мяч игроком которому отдан пас... Конопля - проходной двор в защите и ноль помощи в атаке... Слева - один бойз намотал троих (!) защитников...Они тренируют подстраховку? Или только комплименты друг другу раздают... ПОнятно, что победитель сегодгняшней игры - пацан для битья во всех следующих... Единственно чему я рад - так это хорошему настроению Пушича...
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Комментарии 2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.11.2024 в 00:36
Никогда мне не было так стыдно за победу Шахтера, как сейчас. Играли с дублем аутсайдера. Но процент точных пасов оказался меньше, чем у него..БОндаренко всесторонне одаренный парень. Он не только привёз, но и не справился с двумя голевыми ситуациями, не сумев обрать защитника один в один. А сколько было пасов в пятку ...И позорной неготовности приянть мяч игроком которому отдан пас... Конопля - проходной двор в защите и ноль помощи в атаке... Слева - один бойз намотал троих (!) защитников...Они тренируют подстраховку? Или только комплименты друг другу раздают... ПОнятно, что победитель сегодгняшней игры - пацан для битья во всех следующих... Единственно чему я рад - так это хорошему настроению Пушича...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.11.2024 в 00:12
да уж...
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