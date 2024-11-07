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Стали известны оценки украинских игроков в матчах Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Два игрока сборной Украины играли за свои клубы в этом слоте

Стали известны оценки украинских игроков в матчах Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны оценки украинских игроков в матчах Лиги Чемпионов.

Анатолий Трубин отыграл полный матч против "Бенфики". Украинский вратарь сделал 9 сейвов, но пропустил гол от Мусиалы на 67-й минуте.

WhoScored оценил игру вратаря в 7.9 баллов, SofaScore поставил – 8.7 баллов.

"Бенфика", в данный момент на 19-м месте с 6 очками.

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Александр Зинченко впервые вышел в Лиге Чемпионов-2024/25. На 82-й минуте в матче против "Интера" при счёте 0:1 украинец заменил Юрриена Тимбера. Защитник выиграл 2 воздушные дуэли и совершил 25 касаний

WhoScored оценил выступление защитника в 6.1 баллов, SofaScore поставил – 6.6 баллов/

"Арсенал" проиграл "Интеру" со счётом 0:1. Лондонский клуб набрал 7 очков за 4 матча и занимает 12-е место в таблице.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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