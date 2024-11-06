ЛЧ. Штутгарт - Аталанта 0:2. Не дошли до 21-го

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур

Штутгарт. "МХП Арена"

"Штутгарт" - "Аталанта" 0:2

Голы: Лукман 51, Дзаньоло 88

"Штутгарт": Нюбель, Вагноман, Руо, Чейз (Штенцель 81), Миттельштедт, Каразор (Шабо 74), Штиллер, Фюрих (Ридер 74), Мийо, Ундав (Демирович 55), Туре (Маланга 81)

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац (Коссуну 13), Белланова (Руджери 85), Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич (Де Кетеларе 46), Лукман (Брешианини 85), Ретеги (Дзаньоло 69)

Предупреждения: Чейз 41, Демирович 69 - Хиен 44, Эдерсон 55, Белланова 79

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

"Штутгарт" не проигрывал дома в 20-ти матчах подряд во всех турнирах, одержав в них 14 побед. Пока не пришла "Аталанта". Известный разрушитель серий соперников, особенно немецких. Как "Байера" в предыдущем сезоне, которого переиграла в финале Лиги Европы. А сегодня она еще и перевершила "Ювентус". В третьем туре основного раунда Лиги Чемпионов "Штутгарт" переиграл его в одни ворота и в итоге дожал в добавленное время. Здесь Италия взяла реванш.

Обе команды подошли к матчу в очень хорошей форме. "Штутгарт" - с тремя победами и весьма почетной ничьей против того же "Байера" в гостях в последнем туре Бундеслиги. "Аталанта" - с шестью победами и двумя ничьими, в том числе 3:0 над лидером Серии А "Наполи" в гостях в последнем туре. Последняя еще и победила в трех предыдущих гостевых матчах на всех полях без пропущенных мячей. Эту серию она продлила. Как и серию без поражений.

При этом нельзя сказать, что сегодня ее игра была яркой. Впрочем, как и в Неаполе. Зато, как и там, очень четкой тактически. По ударам по воротам она проиграла матч, но лишь со счетом 9:10. Вязким счетом, низким счетом по общему числу. А по ударам в створ выиграла - 4:1. Она связала игру, играла по результату. Что в последнее время очень хорошо умеет делать. А ее соперник оказался слишком наивным и даже беспомощным в тактическом плане.

Пашалич пробивал немного неточно с линии штрафной. Руо на это ответил немного неточным ударом головой с углового. Уже на 13-ой минуте бергамцы потеряли защитника Колашинаца из-за травмы, но их ряды это не расстроило. Первый тайм был докатан до конца без особых событий. Прямо говоря - уныло. А второй начался пасом Лукмана на ход только-только вышедшему на замену Де Кетеларе. Шарль промчал справа и вернул Адемоле в штрафную.

Далее Фюриха блокировали перед самими воротами, Туре и Демирович не достали мяч очень близко от них. Де Кетеларе у других был ближе с ударом головой. Его отбил Нюбель. Штенцель издали чуть не попал. И почти сразу же после этого удара Руо плохо выбил мяч из своей штрафной, и Николо Дзаньоло, вышедший на замену, забил свой первый мяч за "Аталанту". Замены Джан Пьеро Гасперини вновь сыграли. Как и в Неаполе.

"Аталанта" не пропускает в пятом из шести последних матчей на всех полях во всех турнирах, продолжает серии на всех и в гостях. Без пропущенных в Лиге Чемпионов. Она в великолепной форме. Причем получается, что в гостях даже лучше, чем дома. Особенно - в ЛЧ. И особенно - в Германии, где добыла 3:0 над "Шахтером" и нынешний 2:0. Дома жe у нее 0:0 с "Арсеналом" и "Селтиком". В целом восемь очков после четырех туров - очень хорошо.

"Штутгарт" же остается с четырьмя. Причем выходит, что и он в гостях играет лучше, чем дома. На выезде боролся с "Реалом" до последнего и побеждал "Ювентус". А на своем стадионе не переиграл пражскую "Спарту" и проиграл сегодня. Слишком мало.