Лига Чемпионов. 4-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Бенфика 1:0

Гол: Мусиала 67

"Бавария" после двух поражений кряду в Лиге Чемпионов отчаянно нуждалась в 3 очках. Но приехавшая в Мюнхен "Бенфика" вовсе не собиралась содействовать команде Компани, припарковав двухэтажный автобус у ворот Анатолия Трубина. Но несмотря на все усилия украинца и его команды, спустя час штурмов хозяева таки достались до цели.

Бруну Лаже впервые в этой кампании вышел с 5-й защитников сзади. Еще один сюрприз – выход Ренату Саншеша против бывшего клуба, в первом старте в сезоне. Запаковались португальцы серьезно, и в первое время это надежно работало. В дебюте подопечные Компани подстраивались под соперника, терпеливо разыгрывали и вообще не беспокоили ворота Трубина, пока на 25-й минуте Лаймер наконец не ударил хотя бы в направлении ворот.

Этот момент стал переломным. "Бавария" наконец стала проверять Трубина, хоть в позиционной атаке и было туго. Трубин намертво забрал мяч после двух дальних ударов Кейна перед тем, как выдать эффектный двойной сейв. С углового "рекордмайстер" имел лучшую свою возможность до перерыва. Подача на дальнюю закончилась отраженным мощным ударом Кейна с острого угла, а на добивании Гнабри стрелял с не меньшей силой, но Трубин снова проявил крутые рефлексы и закончил половину с 5 спасениями.

Ответ "Бенфики" в атаке был красноречивым. Один удар Кекчю со своей половины поля. Турок еще раз пробил, опять-таки со своей половины, и даже забил, но после нарушения правил. С этими артиллерийскими попытками "орлы" и закончили игру, с 1 несчастным ударом. "Бавария" же после перерыва продолжила наращивать обороты.

И наконец открыла счет спустя час с небольшим. На чем матч по сути был закончен, ведь контригры у гостей не было вообще. Важную роль сыграл выход Сане. Лерой сходу разогнал три опасных атаки за счет дриблинга и стеночек. А на четвертой навесил на дальнюю, откуда Кейн скинул Мусиале. Который свой третий мяч в сезоне провел головой.

1:0. "Бавария" долго страдала в поисках первого гола, а вместе с ним и первой победы в трех турах. Но критиковать их не за что. Куда приличнее стало с превентивной обороной, структура которой была далека от бирмингемских и каталонских образцов. У "Бенфики" кроме монстра Араужу (8 отборов, 2 перехвата и 8 выносов) и белки в колесе Трубина (9 сейвов при 10 ударах в створ) похвалить и некого. Хотя держались долго.

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер – Пальинья, Киммих – Гнабри (Коман, 72), Мусиала (Мюллер, 90+2), Олисе (Сане, 56) – Кейн

Бенфика: Трубин – Фернандес, Силва, Отаменди, Араужу, Каборе (Павлидис, 46) – Кекчю (Артур, 79), Эурснес, Саншеш (Рольхейсер, 86) – Актюркоглу (Ди Мария, 56), Амдуни (Бесте, 46)