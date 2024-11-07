"Судаков сияет там, куда Россия годами закачивала свои деньги". Шахтер – Янг Бойз. Обзор послематчевой швейцарской прессы

Дождались. Наконец мы увидели не просто первый гол донецкого "Шахтера" в этом сезоне Лиги Чемпионов, но и первую победу. Правда, еще перед матчем все этого ожидали, ведь если не набирать очки здесь, то где вообще их искать?

Кроме победы, стоит отметить и силу команды Пушича, которая полностью переиграла своего соперника и могла выигрывать даже с более крупным счетом. Вопросов к игре почти нет, вопросов к результату также. Замечательный вечер для украинских болельщиков, которым можно гордиться, но мы здесь собрались для того, чтобы почитать швейцарскую прессу по итогам встречи. Как на этот матч смотрели наши швейцарские коллеги? Обо всем этом в деталях будет дальше, айда разбираться.

Начнем обзор с известного издания Blick, которые вышли с заголовком: "Вечер, который Янг Бойз лучше забыть". Уже в подзаголовке они отметили, что кроме самого поражения, сразу три футболиста швейцарского коллектива завершили эту игру с травмами.

"Особенно болезненной была потеря вожака обороны в лице Бенито, которому в один момент перевязывали бедро и именно в это время украинская команда сравняла счет всего через несколько минут после того, как Имери внезапно его открыл. Еще через десять минут чемпион Украины вышел вперед и заставил Келлера уже второй раз доставать мяч из собственных ворот", — пишет автор статьи. Также он мысленно поднимает руки вверх и признает, что победа "горняков" была полностью заслуженной: "Во втором тайме Янг Бойз должен был включаться и лететь в атаку, но мы увидели только один удар по воротам и всего 2 угловых, которые ничем не завершились. Наверное, лишь один раз они были близки к уравниванию счета, когда Монтейро на 82-й минуте обыграл нескольких соперников, но его передачу в центр перехватил Бондарь. Так что полностью заслуженная победа хозяев".

Также авторы материала отмечают, что Судаков был лучшим игроком этого матча, ведь в первом моменте он выполнил идеальную передачу, а во втором — идеальный удар. Во время первого гола там жестко критикуют Колли: "А где вообще был Эбрима Колли? Он просто фантом. В моменте, когда Зубков забегал в штрафную площадку гамбиец просто спал". Также они критикуют выбор главного тренера Жоэля Маньина, который в стартовом составе поставил на ворота Келлера, а не Фон Баллмоса.

Издание 20 Minuten в своем заголовке также не выражает какого-то позитива, но на то и нет причин. "Еще одна неудача для Янг Бойз, клуб остался без очков в Лиге Чемпионов". В самой статье они с горечью вспоминают именно гол Зубкова, который выровнял цифры на табло: "Болельщики Янг Бойз на стадионе еще праздновали гол Имери, а Шахтер уже успел сравнять счет всего через 4 минуты. Особенно горько было от того, что в этот момент на поле не было Лориса Бенито, который получал помощь и временно оставил свою команду в меньшинстве. Именно с того гола начался переворот всей игры".

К слову, они также задаются вопросом, почему на воротах стоял не Фон Баллмос, а Келлер: "Неожиданно было увидеть на ленточке Келлера, но стоит отдать ему должное, он предотвратил разгром, ведь Шахтер мог забивать больше. Да, часть вины за второй гол от Судакова он должен взять на себя, но в целом его преданность сегодня была примером для всех остальных футболистов команды".

По поводу справедливости победы украинской команды у журналистов вопросов никаких: "Первый тайм был целиком за хозяевами поля. Да, Кастриот Имери неожиданно открыл счет после ошибки от защитников Шахтера, но радость длилась недолго и справедливость вскоре была восстановлена. Уже во втором тайме Янг Бойз заиграли активнее, но все еще без опасных моментов, поэтому никаких вопросов к результату быть не может".

"Дела у Янг Бойз ухудшаются", — с таким заголовком вышла газета Berner Zeitung. Журналисты этого издания куда более позитивно смотрели на эту игру. Несколько абзацев они выделили травмам, которые стали главной проблемой для швейцарской команды, далее пишут и о том, как хорошо их команда старалась отыграться во втором тайме: "С такими кадровыми проблемами было уже хорошо, что мы могли рассчитывать по крайней мере на ничью и боролись до конца. Это было связано не только с упадком Шахтера, но и с попытками игроков и их настроем не сдаваться".

Даже при описании всего, что происходило в первом тайме, они нитью проносят идею травм и того, как они помешали "Янг Бойз" получить лучший результат: "Пока Бенито был за пределами поля и получал помощь, Шахтер хладнокровно сравнял счет благодаря великолепной передаче от Судакова и забеганию Зубкова. Конечно, было бы глупо называть травмы главными причинами всех неудач, но они очевидно имели свое влияние. Именно такой подбор игроков в обороне никак не позволял рассчитывать на какие-то очки. Под конец тайма главная гордость донецкого клуба, Георгий Судаков, нашел достаточно пространства для точного удара и вывел свою команду вперед".

Очень интересный заголовок был у издания Tagblatt, они назвали свой материал: "Там, где когда-то россияне вливали миллионы, они проиграли украинцам: дела у Янг Бойз и дальше идут плохо".

В подзаголовке снова говорят о горькой потере капитана команды. То есть их разочаровывает даже не столько поражение, как травмы. Вот, что они пишут в материале: "Свой последний настоящий домашний матч донецкий Шахтер провел весной 2014 года. После вторжения россиян на Крымский полуостров, клуб, основанный в 1936 году шахтерами, сбежал на запад, сначала в Харьков, потом в Киев, а в итоге и во Львов в 2022 году, поближе к украино-польской границе после вспышки полномасштабной войны. С тех пор Шахтеру было запрещено проводить домашние матчи еврокубков в родной стране. После Варшавы и Гамбурга в этом сезоне команда пользуется гостеприимством Гельзенкирхена.

"И да, из всех других городов они играют именно здесь! Потому что владельцев стадиона Шальке с 2006 по 2022 год спонсировало российское государство — через свою компанию Газпром, которая закачала в Шальке почти 200 миллионов евро".

Но давайте вернемся именно к игре, авторы жалуются на отсутствие в стартовом составе не только голкипера Фон Баллмоса, но и Жоэля Монтейро, который находится в прекрасной форме. "Когда Монтейро вышел во втором тайме, то счет уже был очевиден и судьба матча решена. Шахтер доминировал и после внезапно пропущенного гола в первом тайме, еще до его конца все перевернул. Не будем даже вспоминать о том, что во время первого гола Янг Бойз были в меньшинстве, ведь на бровке стоял Бенито. Уж как есть, теряем не только важных игроков, но и положительный результат, винить в чем швейцарцы могут только сами себя", — подытожил автор.

Вот такие итоги сегодняшнего обзора швейцарской прессы после победы команды Пушича против "Янг Бойз". Хочется верить, что это будет далеко не единственная победа дончан в этом сезоне Лиги Чемпионов. Ждем продолжения праздника.