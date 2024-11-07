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9 сейвов Трубина и 1 удар гостей мимо ворот. Бавария – Бенфика 1:0. Обзор матча и видео гола
Анатолий старался, но команда ничего не создала в атаке
Фото - Sebastian Frej / MB Media / Getty Images
Украинский вратарь делал все, чтобы португальский гранд покинул Германию с набранными очками. ФК "Голливуд" 24 раза пробивал по воротам, доминировал во владении (74% и 872 передачи) и все же нашел свой шанс в середине второго тайма.
Теперь у команд по 6 очков. Представитель Бундеслиги поднялся на 17-ю позицию, а лиссабонский клуб занимает 19-ю строчку. В конце ноября подопечные Компани будут принимать ПСЖ, а Трубин и компания поедут в Монако.
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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Мюнхен. Альянц Арена
Гол: Мусиала, 67
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