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Атаковали одни, а выиграли другие. Интер – Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола
Пример, каким нелогичным бывает футбол
Фото - Sky Sports
"Канониры" создали немало моментов, но так и не смогли отличиться. Подопечные Артеты нанесли 20 ударов, а также чаще контролировали мяч (63%). Ломбардийцы, только однажды попавшие в створ, выиграли благодаря пенальти.
"Змеи" замыкают топ-5 и до сих пор не пропускали (10 очков). В следующей встрече "нерадзурри" будут принимать "РБ Лейпциг". Лондонский клуб на 12-й позиции. В конце осени "гуннеры" сыграют в Лиссабоне против "Спортинга".
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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Милан. Стадио Джузеппе Меацца
Гол: Чалханоглу, 45+3 (п)
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