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Атаковали одни, а выиграли другие. Интер – Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
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Пример, каким нелогичным бывает футбол

Атаковали одни, а выиграли другие. Интер – Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Sky Sports

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"Канониры" создали немало моментов, но так и не смогли отличиться. Подопечные Артеты нанесли 20 ударов, а также чаще контролировали мяч (63%). Ломбардийцы, только однажды попавшие в створ, выиграли благодаря пенальти.

"Змеи" замыкают топ-5 и до сих пор не пропускали (10 очков). В следующей встрече "нерадзурри" будут принимать "РБ Лейпциг". Лондонский клуб на 12-й позиции. В конце осени "гуннеры" сыграют в Лиссабоне против "Спортинга".

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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Милан. Стадио Джузеппе Меацца

Интер – Арсенал 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (п)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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