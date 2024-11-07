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Австрийский Ред Булл набрал первые очки быстрее немецкого. Фейеноорд – Зальцбург 1:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Быки прервали неудачную серию

Австрийский Ред Булл набрал первые очки быстрее немецкого. Фейеноорд – Зальцбург 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Sportsmax

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Представитель Бундеслиги выиграл в Нидерландах примерно в равном матче. Ближе к завершению основного времени хозяева остались в меньшинстве и даже сократили отставание до минимума, но в считанные минуты гости снова увеличили преимущество до двух мячей.

"Гордость Юга" опускается на 21-ю позицию (6 очков). В следующей встрече коллектив сыграет на "Этихад" против "Манчестер Сити". Австрийский клуб немного улучшил свое турнирное положение и сейчас на 30-м месте (3 балла). В конце ноября "быки" поедут в Леверкузен.

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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Роттердам. Де Кейп

Фейеноорд – Зальцбург 1:3

Голы: Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86

Удаление: Надже (Фейеноорд)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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