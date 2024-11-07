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Бергамаски победили на классе. Штутгарт - Аталанта 0:2. Обзор матча и видео голов
Итальянский коллектив выступает очень уверенно в текущей ЛЧ
Фото - Bein Sports
Немецкая команда нанесла 10 ударов, но в восьми случаях мяч пролетел мимо ворот. "Оробичи" не играли активнее в атаке, но лучше распорядились своими моментами. Также "королева провинциалов" немало нарушала правила, чтобы соперник не смог фокусироваться на атаках (17 фолов).
"Швабы" только 27-е в таблице (4 балла). В следующей встрече представитель Бундеслиги будет играть в Сербии против "Црвены Звезды". "Богиня" поднимается на 9-ю позицию (8 очков). Подопечные Гасперини до сих пор не пропускали и не уступали. В конце ноября "бергамаски" поедут в гости к "Янг Бойз".
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Смотрите обзор матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Штутгарт. MHPArena
Голы: Лукман, 51, Дзаньоло, 88
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