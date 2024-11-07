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Пушич – о пропущенном голе: Это вина не Бондаренко, а моя. Я поставил игрокам задачу строить атаку от собственных ворот

Лига Чемпионов
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Тренер горняков взял ответственность на себя

Пушич – о пропущенном голе: Это вина не Бондаренко, а моя. Я поставил игрокам задачу строить атаку от собственных ворот

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Марино Пушич пообщался с журналистами после матча против "Янг Бойз".

“Мы никогда не меняем свой стиль. Конечно, всегда есть некоторые детали во время игры, когда мы адаптируемся к обстоятельствам. Наша проблема – делаем игру интересной до конца, не реализуя хорошие моменты, но мы их создаем, и это важно. Во многих моментах мы выходим и показываем качественный футбол. Я тоже наслаждался игрой со стороны, за исключением последних пяти минут. У соперника много физической силы, играет очень вертикально и пытается поймать нас благодаря хаотическим голам”.

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“Мы можем заканчивать игру гораздо раньше. У нас много молодых, талантливых игроков и не каждый шанс может быть голом. Для меня как тренера очень важно, чтобы мы создавали возможности. Все наши нападающие много работают без мяча, потому я их тоже хвалю за эту часть игры. Мы уступали через неудачный момент, пытаясь строить атаку от собственных ворот – это то, чего я хотел, поэтому это вина не Бондаренко, а моя. Я поставил игрокам такую ​​задачу.

После этого момента мы продолжили играть как обычно. И мы отыгрались сразу. Я горжусь своими игроками, их силой духа. Многие знают, или не знают, что мы работаем и живем не в нормальных условиях”, – заявил тренер.

"Шахтер" поднялся на 28-ю позицию.

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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