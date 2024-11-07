Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Трудно говорить о каких-либо шансах. Сделаем все, чтобы пройти в следующий этап
Футболист горняков верит в положительный финал общего этапа
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков – о победе над "Янг Бойз", награде лучшему игроку матча и поддержке болельщиков.
“Это сверхважная победа. Когда команда выигрывает в Лиге чемпионов, неважно, у какого соперника, это уже хорошее достижение. Плюс три очка – очень важные для нас на данный момент. У нас еще есть 4 игры, так что сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий этап".
Нарабатываем билдап в позиционной атаке. Я увидел свободное пространство, ворвался, Кевин отдал мне хорошую передачу, увидел бегущего к воротам Александра и прострелил на него”.
Читайте также: Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
“Я горжусь собой, потому что это детская мечта – выигрывать награду MVP в Лиге чемпионов. Но самое главное, что выиграла команда. В последнее время столкнулся с критикой от наших экспертов, поэтому эти достижения придают уверенность.
Очень трудно говорить о каких-либо шансах – впереди невероятно сложные соперники. Мы будем делать все возможное, играть в свой футбол, а там результат покажет”, – заявил футболист.
В активе Георгия 2 гола и 3 ассиста в 20 матчах в рамках ЛЧ.
Популярное сейчас
- Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
- Первая победа Шахтёра в текущей ЛЧ. На каком месте украинский клуб в общей таблице?
- Лига чемпионов. Шахтер – Янг Бойз 2:1. Золотое время Судакова
- ЛЧ. Реал Мадрид — Милан 1:3. Сливочные официально в кризисе
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО