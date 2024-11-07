Судаков: Трудно говорить о каких-либо шансах. Сделаем все, чтобы пройти в следующий этап

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков – о победе над "Янг Бойз", награде лучшему игроку матча и поддержке болельщиков.

“Это сверхважная победа. Когда команда выигрывает в Лиге чемпионов, неважно, у какого соперника, это уже хорошее достижение. Плюс три очка – очень важные для нас на данный момент. У нас еще есть 4 игры, так что сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий этап".

Нарабатываем билдап в позиционной атаке. Я увидел свободное пространство, ворвался, Кевин отдал мне хорошую передачу, увидел бегущего к воротам Александра и прострелил на него”.