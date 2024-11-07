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Судаков: Трудно говорить о каких-либо шансах. Сделаем все, чтобы пройти в следующий этап

Лига Чемпионов
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Футболист горняков верит в положительный финал общего этапа

Судаков: Трудно говорить о каких-либо шансах. Сделаем все, чтобы пройти в следующий этап

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков – о победе над "Янг Бойз", награде лучшему игроку матча и поддержке болельщиков.

“Это сверхважная победа. Когда команда выигрывает в Лиге чемпионов, неважно, у какого соперника, это уже хорошее достижение. Плюс три очка – очень важные для нас на данный момент. У нас еще есть 4 игры, так что сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий этап".

Нарабатываем билдап в позиционной атаке. Я увидел свободное пространство, ворвался, Кевин отдал мне хорошую передачу, увидел бегущего к воротам Александра и прострелил на него”.

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“Я горжусь собой, потому что это детская мечта – выигрывать награду MVP в Лиге чемпионов. Но самое главное, что выиграла команда. В последнее время столкнулся с критикой от наших экспертов, поэтому эти достижения придают уверенность.

Очень трудно говорить о каких-либо шансах – впереди невероятно сложные соперники. Мы будем делать все возможное, играть в свой футбол, а там результат покажет”, – заявил футболист.

В активе Георгия 2 гола и 3 ассиста в 20 матчах в рамках ЛЧ.

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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