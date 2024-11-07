Зубков: В первом тайме было достаточно голевых моментов, а во втором в конце подсели, была уже навала

Форвард "Шахтера" Александр Зубков поделился впечатлениями от победы над "Янг Бойз" (2:1).

“Самое главное то, что мы получили 3 важных очка. Надеюсь, это придаст больше уверенности. В первом тайме было достаточно голевых моментов, где мы могли забивать, а во втором конце подсели, была уже навала. У нас было больше голевых моментов и поэтому это заслуженная победа”.

"Первая победа в Лиге чемпионов. О каких-то шансах сейчас рано говорить: нужно еще посмотреть, как другие команды будут играть. Посмотрим после этого тура, на какой будем строчке, но всегда есть цель выигрывать в Лиге чемпионов, и мы будем делать это, как сможем. С точки зрения комбинационной игры и голов – это лучший матч.

Слышно было наших украинских болельщиков на трибунах, поэтому благодарю их за поддержку. Приходите еще, поддерживайте нас, а мы постараемся дарить вам победы!”, – заявил футболист.