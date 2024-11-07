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Зубков: В первом тайме было достаточно голевых моментов, а во втором в конце подсели, была уже навала

Лига Чемпионов
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Футболист горняков ответил на вопросы журналистов

Зубков: В первом тайме было достаточно голевых моментов, а во втором в конце подсели, была уже навала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Шахтера" Александр Зубков поделился впечатлениями от победы над "Янг Бойз" (2:1).

“Самое главное то, что мы получили 3 важных очка. Надеюсь, это придаст больше уверенности. В первом тайме было достаточно голевых моментов, где мы могли забивать, а во втором конце подсели, была уже навала. У нас было больше голевых моментов и поэтому это заслуженная победа”.

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"Первая победа в Лиге чемпионов. О каких-то шансах сейчас рано говорить: нужно еще посмотреть, как другие команды будут играть. Посмотрим после этого тура, на какой будем строчке, но всегда есть цель выигрывать в Лиге чемпионов, и мы будем делать это, как сможем. С точки зрения комбинационной игры и голов – это лучший матч.

Слышно было наших украинских болельщиков на трибунах, поэтому благодарю их за поддержку. Приходите еще, поддерживайте нас, а мы постараемся дарить вам победы!”, – заявил футболист.

Зубков в составе "Шахтера" забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 16 матчах ЛЧ. Также на его счету 5 результативных действий в самом престижном еврокубке во время выступлений в "Ференцвароше" (20 встреч).

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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