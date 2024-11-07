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Левандовский закрепляется на третьем месте лучших бомбардиров в истории ЛЧ

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Очередной результативный поединок от поляка

Левандовский закрепляется на третьем месте лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 4-м туре общего этапа "Барселона" на выезде уверенно победила "Црвену Звезду" (5:2). Экс-форвард "Баварии" оформил дубль.

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Роберт забил в турнире 98-й и 99-й гол. Это третий показатель в истории соревнования. Для этого ему понадобилось 124 встречи. Впереди только Лионель Месси (129/163) и Криштиану Роналду (141/187).

Левандовский закрепляется на третьем месте лучших бомбардиров в истории ЛЧ - изображение 1

Также Левандовский записал на свой счет 68-й и 69-й мяч в групповой стадии / общем этапе ЛЧ. Он сократил отставание от Роналду (73), а возглавляет список Месси (80).

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Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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