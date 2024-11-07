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Конопля: Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу
"Шахтер" обыграл "Янг Бойз"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля поделился эмоциями после победы над "Янг Бойз" (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
"Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу, но это была большая работа. Нам пришлось бороться за свои очки до самого конца.
Мы начинаем чувствовать себя здесь, в Германии, как дома. Конечно, победа придает нам новую уверенность. Наш турнирный путь еще не окончен", - приводит слова Конопли официальный сайт УЕФА.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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