Конопля: Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля поделился эмоциями после победы над "Янг Бойз" (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

"Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу, но это была большая работа. Нам пришлось бороться за свои очки до самого конца.

Мы начинаем чувствовать себя здесь, в Германии, как дома. Конечно, победа придает нам новую уверенность. Наш турнирный путь еще не окончен", - приводит слова Конопли официальный сайт УЕФА.