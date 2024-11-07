Вчера "Интер" на своем поле обыграл "Арсенал" с минимальным счетом 1:0. Благодаря этому результату команда Симоне Индзаги поднялась на пятую позицию в турнирной таблице в еврокубке, демонстрируя очень хорошую серию выступлений на "Джузеппе Меацца".

Как сообщает Opta, "Интер" остается непобежденным в последних 11 домашних матчах Лиги Чемпионов. За это время "нерадзурри" одержали 9 побед и лишь 2 ничьи. Последний раз команда Симоне Индзаги дома проигрывала 7 сентября 2022 года, где сильнейшим оказалась "Бавария" (0:2).

Добавим, что следующий матч "Интер" проведет в Серии А 10 ноября на своем поле против "Наполи".