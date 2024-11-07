Голкипер Янг Бойз: Шахтер сыграл хорошо, а у нас напряженная кадровая ситуация

Голкипер "Янг Бойз" Марвин Келлер прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Как команда мы сделали все, что могли. Но "Шахтер" сыграл хорошо, а у нас напряженная кадровая ситуация. Сегодня я во второй раз играл в Лиге чемпионов, и это стало для меня еще одним личным событием.

Конечно, хотелось бы другого результата, потому что сейчас нам будет очень тяжело прогрессировать", – сказал Келлер.