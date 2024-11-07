Унаи Эмери о назначенном пенальти в ворота Астон Виллы: Это просто один из тех случаев, который убивает игру

Вчера "Астон Вилла" потерпела первое поражение в Лиге чемпионов, уступив на выезде "Брюгге" со счетом 1:0. Судьбу встречи решило назначение пенальти, когда Тайрон Мингз взял мяч рукой после паса от Эмилиано Мартинеса. После поединка тренер бирмингемцев Унаи Эмери остался очень разочарован решением арбитра и итоговым результатом.

"Мы сыграли очень хорошо первый тайм, мы создали моменты, чтобы забить, но не забили. Мы пропустили один момент от них, но мы были более-менее под контролем, и, конечно, мы знали, как это было на выезде. Но во втором тайме ошибка все изменила. Потому что одно дело, когда ты играешь дома, в обороне ты силен. Тогда ты сосредотачиваешься, играешь на 100%, чтобы остановить нас, а они были лучше нас [при этом].

Для меня это вопрос к арбитрам и к системе VAR [инцидент с назначенным пенальти - Прим. ред.]. Честно говоря, я этого не видел. Я просто видел, как игроки бежали к арбитру и говорили "гандбол". И знаете, это просто один из тех случаев - я думаю, что это убивает игру. Счет был 0:0, и если это намеренный гандбол, он должен получить вторую желтую. У него уже есть желтая, так почему бы не удалить его за это? Я думаю, что это убило игру - это была ошибка, но это не та ошибка, которую мы делаем, которую мы хотим сделать. Сейчас мы ничего не можем сделать, надо просто двигаться дальше", - заявил Эмери в интервью Eurosport.

Добавим, что после четырех туров "Астон Вилла" находится на 8-й позиции, имея в своем активе 9 очков. Следующий матч "львы" сыграют в АПЛ 9 ноября на выезде против "Ливерпуля".