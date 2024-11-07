Тренер Янг Бойз: Наш защитник получил травму, и мы сразу же пропустили

Главный тренер "Янг Бойз" Жоэль Маньен прокомментировал поражение от "Шахтера" в матче 4-го тура Лиги чемпионов (1:2).

"Мы очень разочарованы результатом. Мы вышли вперед, затем Лорис Бенито, еще один наш ключевой защитник, получил травму, и мы сразу же пропустили. Мы отдали все, чтобы набрать очко, но, к сожалению, нам это не удалось. Все, что я могу сделать, это поздравить "Шахтер" с победой", - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.