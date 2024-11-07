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Тренер Янг Бойз: Наш защитник получил травму, и мы сразу же пропустили

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На кадры жаловался не только наставник швейцарцев

Тренер Янг Бойз: Наш защитник получил травму, и мы сразу же пропустили

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Янг Бойз" Жоэль Маньен прокомментировал поражение от "Шахтера" в матче 4-го тура Лиги чемпионов (1:2).

"Мы очень разочарованы результатом. Мы вышли вперед, затем Лорис Бенито, еще один наш ключевой защитник, получил травму, и мы сразу же пропустили. Мы отдали все, чтобы набрать очко, но, к сожалению, нам это не удалось. Все, что я могу сделать, это поздравить "Шахтер" с победой", - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, что "Янг Бойз" занимает 34-е место основного этапа Лиги чемпионов.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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