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Барселона побила собственный рекорд результативности, установленный ею более 70 лет назад
Настоящее перевоплощение команды в голевую машину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" уверенно на выезде разобралась с "Црвеной Звездой" (2:5). Благодаря этим забитым мячам, "сине-гранатовые" установила новый рекорд в клубной истории.
Как сообщает Opta, "Барселона" впервые забила 55 голов во всех турнирах за 16 стартовых матчей в сезоне. Предыдущим рекордом были 54 гола в сезоне-1950/51, когда команду возглавлял Фердинанд Даучик. "Сине-гранатовые" в этом сезоне отметились 40 забитыми мячами в испанском чемпионате и 15 голами в Лиге чемпионов.
55 - @FCBarcelona has scored 55 goles in their first 16 games of a single season in all competitions for the first time in their history (overpassing 54 goals scored in 1950/51 under Ferdinand Daucik). Steamroller. ???? pic.twitter.com/pacKtNf18h— OptaJose (@OptaJose) November 6, 2024
Добавим, что следующий поединок "Барселона" проведет в Ла Лиге 10 ноября на выезде против "Реал Сосьедада".
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