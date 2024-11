Барселона побила собственный рекорд результативности, установленный ею более 70 лет назад

Вчера "Барселона" уверенно на выезде разобралась с "Црвеной Звездой" (2:5). Благодаря этим забитым мячам, "сине-гранатовые" установила новый рекорд в клубной истории.

Как сообщает Opta, "Барселона" впервые забила 55 голов во всех турнирах за 16 стартовых матчей в сезоне. Предыдущим рекордом были 54 гола в сезоне-1950/51, когда команду возглавлял Фердинанд Даучик. "Сине-гранатовые" в этом сезоне отметились 40 забитыми мячами в испанском чемпионате и 15 голами в Лиге чемпионов.

