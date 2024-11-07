Пираты остаются в топ-5 Лиги чемпионов. Спарта - Брест 1:2. Видео голов и обзор матча

"Брест" минимально обыграл пражскую "Спарту" в 4-м туре Лиги чемпионов - 2:1.

В турнирной таблице основного этапа самого престижного турнира Европы французский коллектив сейчас занимает четвёртое место с 10 очками. Их соперник из Чехии, в свою очередь, располагается на 26-й позиции, имея 4 балла в активе.

Стадион: "Летна" (Прага)

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

"Спарта" 1:2 "Брест"

Голы: Олатунджи (90+3) — Фернандеш (37), Кайринен (аг, 80)