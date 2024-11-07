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Пираты остаются в топ-5 Лиги чемпионов. Спарта - Брест 1:2. Видео голов и обзор матча
Но главные испытания впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брест" минимально обыграл пражскую "Спарту" в 4-м туре Лиги чемпионов - 2:1.
В турнирной таблице основного этапа самого престижного турнира Европы французский коллектив сейчас занимает четвёртое место с 10 очками. Их соперник из Чехии, в свою очередь, располагается на 26-й позиции, имея 4 балла в активе.
Стадион: "Летна" (Прага)
Главный судья: Николай Балакин (Украина)
"Спарта" 1:2 "Брест"
Голы: Олатунджи (90+3) — Фернандеш (37), Кайринен (аг, 80)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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