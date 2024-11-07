Артета - после 0:1 с Интером: Арсенал превосходил одну из лучших команд Европы. Тяжело смириться с таким поражением

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета проанализировал поражение от "Интера" в 4-м туре Лиги чемпионов (0:1).

"Очень горжусь своими игроками, игрой, которую мы показали, и уровнем нашего доминирования на поле.

При таком количестве ситуаций, моментов мы должны были забить хотя бы пару раз - в этом была наша заслуга. Тем, как сыграла команда, с каким уровнем самоотдачи, мастерства, как мы входили в штрафную, как превосходили одну из лучших команд Европы, я очень горжусь.

Ладно, они решили, что это пенальти, но почему судья не поставил одиннадцатиметровый, когда Зоммер ударил кулаком в голову Мерино? Это пенальти на 1000 процентов. Тяжело смириться с таким поражением", - подытожил испанец.