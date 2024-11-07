Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета - после 0:1 с Интером: Арсенал превосходил одну из лучших команд Европы. Тяжело смириться с таким поражением
Специалист остался недоволен работой судей
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета проанализировал поражение от "Интера" в 4-м туре Лиги чемпионов (0:1).
"Очень горжусь своими игроками, игрой, которую мы показали, и уровнем нашего доминирования на поле.
При таком количестве ситуаций, моментов мы должны были забить хотя бы пару раз - в этом была наша заслуга. Тем, как сыграла команда, с каким уровнем самоотдачи, мастерства, как мы входили в штрафную, как превосходили одну из лучших команд Европы, я очень горжусь.
Ладно, они решили, что это пенальти, но почему судья не поставил одиннадцатиметровый, когда Зоммер ударил кулаком в голову Мерино? Это пенальти на 1000 процентов. Тяжело смириться с таким поражением", - подытожил испанец.
"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября
- "Судаков сияет там, куда Россия годами закачивала свои деньги". Шахтер – Янг Бойз. Обзор послематчевой швейцарской прессы
- Александр Кучер: На 34-й минуте матча Шахтер – Янг Бойз арбитр должен был назначить пенальти
- Лунин отреагировал на поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
Комментарии 1