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Артета - после 0:1 с Интером: Арсенал превосходил одну из лучших команд Европы. Тяжело смириться с таким поражением

Лига Чемпионов
Обновлено

Специалист остался недоволен работой судей

Артета - после 0:1 с Интером: Арсенал превосходил одну из лучших команд Европы. Тяжело смириться с таким поражением

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета проанализировал поражение от "Интера" в 4-м туре Лиги чемпионов (0:1).

"Очень горжусь своими игроками, игрой, которую мы показали, и уровнем нашего доминирования на поле.

При таком количестве ситуаций, моментов мы должны были забить хотя бы пару раз - в этом была наша заслуга. Тем, как сыграла команда, с каким уровнем самоотдачи, мастерства, как мы входили в штрафную, как превосходили одну из лучших команд Европы, я очень горжусь.

Ладно, они решили, что это пенальти, но почему судья не поставил одиннадцатиметровый, когда Зоммер ударил кулаком в голову Мерино? Это пенальти на 1000 процентов. Тяжело смириться с таким поражением", - подытожил испанец.

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета Интер (Милан)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
07.11.2024 в 10:12
Арсенал перевершив напіврезервний склад «однієї з найкращих команд Європи». Але очок не взяв.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
07.11.2024 в 10:12
Арсенал перевершив напіврезервний склад «однієї з найкращих команд Європи». Але очок не взяв.
Ответить
0
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