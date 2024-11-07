Симеоне Индзаги назвал причину ротации стартового состава в поединке против Арсенала

В четвертом туре Лиги чемпионов "Интер" победил дома "канониров" со счетом 1:0. Тренер "нерадзурри" применил несколько изменений, выпустив в основе Тареми, Зелинского, Де Врея, которые редко появляются со стартовых минут. После поединка Симоне Индзаги объяснил причину ротации состава.

"Мы играли каждые 72 часа в течение последних недель, и сегодня мы столкнулись с очень сильной командой, поэтому я знал, что нам нужна ротация. Это была большая победа на нашем стадионе, перед нашими болельщиками. Важно наслаждаться вечером, но мы знаем, что очень скоро нам придется играть снова. В этом цикле матчей мы начали с некоторыми проблемами, поэтому некоторые игроки должны были играть больше и нуждались в отдыхе. Я очень верю во всех. Мы играли против "Манчестер Сити" и "Арсенала", двух лучших команд Европы, и мы гордимся этим, но мы должны идти дальше. Нам нужно сохранить чистый лист для турнирной таблицы, и следующие два матча будут тяжелыми и требовательными", - заявил Симоне Индзаги.

Добавим, что после четырех туров "Интер" находится на пятой позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 очков.