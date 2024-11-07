Флик: против Црвены Звезды сложно защищаться, но моя команда была сконцентрирована

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о разгромной победе своей команды над сербской "Црвеной Звездой" (5:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Этот поединок был очень важен для нас, потому что во вторник вы могли видеть, что выигрывать выездные матчи нелегко. Я очень рад и ценю то, что мы делаем. Мы хорошо играли на мяче, защищались и прессинговали.

"Црвена Звезда" сыграла очень хорошо, против них сложно защищаться, потому что они умеют играть с мячом. Моя команда была сконцентрирована.

С Кубарси все в порядке, ему наложили швы. Но он молод. С ним все в порядке. Он улыбается", - цитирует Флика Marca.