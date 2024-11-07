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Флик: против Црвены Звезды сложно защищаться, но моя команда была сконцентрирована
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о разгромной победе своей команды над сербской "Црвеной Звездой" (5:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.
"Этот поединок был очень важен для нас, потому что во вторник вы могли видеть, что выигрывать выездные матчи нелегко. Я очень рад и ценю то, что мы делаем. Мы хорошо играли на мяче, защищались и прессинговали.
"Црвена Звезда" сыграла очень хорошо, против них сложно защищаться, потому что они умеют играть с мячом. Моя команда была сконцентрирована.
С Кубарси все в порядке, ему наложили швы. Но он молод. С ним все в порядке. Он улыбается", - цитирует Флика Marca.
"Барселона" располагается на 6-м месте основного этапа Лиги чемпионов.
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