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Флик: против Црвены Звезды сложно защищаться, но моя команда была сконцентрирована

Лига Чемпионов
Флик: против Црвены Звезды сложно защищаться, но моя команда была сконцентрирована

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о разгромной победе своей команды над сербской "Црвеной Звездой" (5:2) в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Этот поединок был очень важен для нас, потому что во вторник вы могли видеть, что выигрывать выездные матчи нелегко. Я очень рад и ценю то, что мы делаем. Мы хорошо играли на мяче, защищались и прессинговали.

"Црвена Звезда" сыграла очень хорошо, против них сложно защищаться, потому что они умеют играть с мячом. Моя команда была сконцентрирована.

С Кубарси все в порядке, ему наложили швы. Но он молод. С ним все в порядке. Он улыбается", - цитирует Флика Marca.

"Барселона" располагается на 6-м месте основного этапа Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Барселона Црвена Звезда (Белград) Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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