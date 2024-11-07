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Брюгге впервые за 29 лет победил английский клуб в еврокубках
Бельгийцам вчера помог казусный пенальти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четвертом туре Лиги чемпионов "Брюгге" дома обыграл "Астон Виллу" со счетом 1:0. Этот результат помог "сине-черным" прервать очень неприятную серию с командами Туманного Альбиона.
Как сообщает Opta, "Брюгге" впервые за 29 лет победил английский клуб в еврокубках. Бельгийцы в последний раз праздновали победу над командой с Туманного Альбиона в феврале 1995 года, переиграв тогда "Челси" со счетом 1:0 в Кубке обладателей кубков. До вчерашнего матча с "Астон Виллой", "Брюгге" имели 14-матчевую безвыигрышную серию против английских соперников (3 ничьи и 11 поражений) в Лиге Европы/Лиге чемпионов.
Добавим, что в нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира "сине-черные" занимают 22-е место, имея в своем активе 6 очков.
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