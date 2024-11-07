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Луч надежды. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Янг Бойз 2:1

Лига Чемпионов

Украинская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф

Луч надежды. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Янг Бойз 2:1

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Михаил Лозовой Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" забил первые голы в текущей Лиге чемпионов и одержал первую победу в турнире. И этот результат сразу изменил турнирные перспективы "горняков" к лучшему. Теперь выход в плей-офф уже не расценивается как фантастика. Появился луч надежды.

Как он прорезался сквозь темноту – видел и фиксировал на фото фотокорреспондент UA-Футбол Михаил Лозовой. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

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