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Воробей: Будем смотреть правде в глаза, что Шахтер играл против одной из самых слабых команд в этой ЛЧ
Экс-игрок "горняков" - о победе команды над "Янг Бойз"
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал победу "горняков" над "Янг Бойз" (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
"Матч в принципе более-менее удался для "Шахтера". Немного "Шахтер" осторожничал в начале встречи и во втором тайме. Но в целом донецкая команда показывала неплохой футбол. Были хорошие атаки и взаимодействия. И особенно показательными были два гола, которые "горняки" забили. Понравился "Шахтер" в этой встрече. Но нужно отметить, что в этом поединке играли две осторожные команды.
И будем смотреть правде в глаза, что "Шахтер" играл против одной из самых слабых команд в этой Лиге чемпионов. Тем более у "Янг Бойз" были проблемы, у них было большое количество травмированных футболистов. Но нам это было на руку. И дончане молодцы, что выиграли и заработали три очка", - сказал Воробей в комментарии Sport.ua.
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