Компани после поединка с Бенфикой: Для нас очень важно выиграть игру именно таким образом

Вчера "Бавария" на своем поле переиграла "Бенфику" благодаря единственному голу Джамала Мусиалы. На послематчевой пресс-конференции тренер мюнхенцев Венсан Компани отметил, что игрокам в определенных эпизодах не хватало точности при выполнении последнего паса, поэтому им не удалось реализовать все свои возможности.

"Для нас очень важно выиграть игру именно таким образом. Раньше мы всегда забивали три, четыре или пять мячей, но сегодня мы остались спокойными. Мы нанесли 24 удара по воротам, а соперник - один. Не каждое завершение было опасным, но мы контролировали игру. Бывают игры, в которых последний пас просто не настолько точный, как нужно. Мы знаем, что можем решать матчи в течение первых пяти минут, если находимся в хорошей форме. Сегодня этого не произошло. Но, в конце концов, это Лига чемпионов. Это была хорошая игра и хорошая победа. Очевидно, я очень рад, что Лерой Сане и Майкл Олизе играют на одной позиции, не забывая при этом о Кингсли Комане и Сержа Гнабри. В общем, можно сказать, что Лерой сегодня переломил ход игры", - заявил Венсан Компани.

Добавим, что после четырех туров "Бавария" занимает 17-е место, имея в своем активе 6 очков. Следующий матч мюнхенцы проведут в Бундеслиге 9 ноября на выезде против "Санкт-Паули".