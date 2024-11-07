Костышин: Было хорошо видно, что Судаков поймал кураж

Украинский тренер Руслан Костышин поделился своими мыслями относительно победы "Шахтера" над "Янг Бойз" (2:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

— В первых трех турах нынешней Лиги чемпионов, ни "Шахтер", ни "Янг Бойз", голов еще не забивали. Какие у вас были ожидания от этой встречи?

— Прежде всего, я анализировал тот факт, что чемпион Швейцарии сейчас находится в кризисе, занимая лишь 10-ю строчку в турнирной таблице своего чемпионата. У "Янг Бойз" большие проблемы с составом и особенно с обороной. Мы знаем, что эпидемия травм вывела из строя нескольких игроков защиты. А когда операторы показывали скамейку запасных команды из Берна, то я заметил, что тренерский штаб "Янг Бойз" находится в растерянности. Возможно, им нужен новый главный тренер, который сможет объединить футболистов. А от "Шахтера" я ожидал атакующей игры, что, в целом, и случилось.

— Многие удивились выходу Эгиналду на позицию центрфорварда. А вы?

— Только главный тренер донецкой команды Марино Пушич видит ребят в тренировочном процессе. Как я уже говорил, сейчас "Янг Бойз" испытывает большие проблемы, поэтому напрашивался выход у "Шахтера" быстрого форварда. Поэтому на позицию девятки наставник чемпиона Украины выбирал между Эгиналду и Сиканом. Хотя, мы знаем, что еще есть Траоре.

— Как бы вы оценили обрезку Артема Бондаренко на своей половине поля, после чего гости совершили перехват и, усилиями Имери открыли счет в этой встрече?

— Прежде всего, я, думаю, что это технический брак со стороны Бондаренко. По всей видимости, есть установка от главного тренера, использовать мелкий пас при выходе из обороны. Тут стоит сказать, что зря Бондарь сделал передачу на Бондаренко, возле которого был противник. Лучше бы Валерий сразу отпасовал назад на Ризныка. Но, меня порадовала реакция многих партнеров Бондаренко. Они подбежали к нему, подбодрили. Лить слезы нельзя было в тот момент – это я говорю образно. Так и должно быть в здоровом коллективе.

— Вскоре "Шахтер" наконец-то забил, причем, дважды. За счет чего дончане перевернули эту игру?

— С самого начала встречи футболисты донецкого "Шахтера" были сильнее своих оппонентов. Ну а сравнять счет хозяевам помог случай. Пока центральному защитнику швейцарской команды оказывали помощь, игроки "Шахтера" из этой зоны и сравняли счет. Судаков вскрыл зону на правом фланге обороны "Янг Бойз", и прострелил во вратарскую, где уже Зубков легко забил мяч в ворота. Этот гол окончательно заставил поверить футболистов "Шахтера" в свои силы. Вскоре Судаков начал брать игру на себя, обострять ситуацию перед штрафной соперника. В одном из эпизодов Георгий обыграл противника, сместился вправо и мощно пробил из-за пределов штрафной площади.

Было хорошо видно, что Судаков поймал кураж. Кстати заметил, что Судаков крайне редко сваливался чуть вправо, при атаках. В основном его любимая зона чуть левее. На 41-й минуте все для Горняков сложилось удачно.

— О чем вы подумали в перерыве матча? Что "Шахтер" разовьет свое преимущество или, что гости смогут уйти от поражения?

— Думал, что дончане должны просто закрывать эту игру. Для этого необходимо было забивать еще, желательно до 80-й минуты встречи. На протяжении всего матча было видно, что в этом матче "Шахтер" контролирует ситуацию на футбольном поле. Лишь в последние 10 минут этого поединка украинские футболисты начали прижиматься к своим воротам, защищая имеющийся результат. Цена победы для Горняков была очень велика. В такой ситуации, даже топ-клуб, сохранял бы минимальный перевес в счете, - поделился Костышин.