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Два автора хет-триков. Стали известны претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов

Не самый легкий выбор

Два автора хет-триков. Стали известны претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока по итогам 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

В список попали:

  • Нападающий "Зальцбурга" Карим Конате - дубль в матче с "Фейеноордом" (3:1);
  • Форвард "Спортинга" Виктор Дьекереш - хет-трик в ворота "Манчестер Сити" (4:1);
  • Вингер "Ливерпуля" Луис Диас - хет-трик в игре с "Байером" (4:0);
  • Полузащитник "Селтика" Николас Кюн - дубль в матче против "Лейпцига" (3:1)

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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Лига чемпионов лучший игрок Луис Диас Виктор Дьёкереш
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.11.2024 в 11:11
Якій пенальтист Вітя Луїс Діаз от хто наш переможець!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
07.11.2024 в 11:11
Якій пенальтист Вітя Луїс Діаз от хто наш переможець!
Ответить
0
0

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