Лига Чемпионов
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Два автора хет-триков. Стали известны претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Не самый легкий выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока по итогам 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
В список попали:
- Нападающий "Зальцбурга" Карим Конате - дубль в матче с "Фейеноордом" (3:1);
- Форвард "Спортинга" Виктор Дьекереш - хет-трик в ворота "Манчестер Сити" (4:1);
- Вингер "Ливерпуля" Луис Диас - хет-трик в игре с "Байером" (4:0);
- Полузащитник "Селтика" Николас Кюн - дубль в матче против "Лейпцига" (3:1)
Проголосовать за своего фаворита можно на
Who stood out this matchweek? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024
Vote for your star ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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Spokoyno (Київ)
07.11.2024 в 11:11
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