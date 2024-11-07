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Только две команды не пропустили еще ни одного гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
Эти клубы имели на своем пути серьезных соперников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершилась первая половина группового этапа Лиги чемпионов. Каждая из команд сыграла по четыре поединка и при этом две из них выделяются интересными показателями.
В этом розыгрыше еврокубка только "Интер" и "Аталанта" не пропустили еще ни одного гола. "Нерадзурри" на своем пути сыграли вничью с "Манчестер Сити" (0:0), а также победили "Црвену Звезду" (4:0), "Янг Бойз" (1:0) и "Арсенал" (1:0). Бергамаски же сыграли вничью с "канонирами" и "Селтиком (дважды по 0:0), а также обыграли "Шахтер" (3:0) и "Штутгарт" (2:0).
Добавим, что в пятом туре Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с "Янг Бойз", а "Интер" сыграет с "Лейпцигом".
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