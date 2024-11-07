  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Только две команды не пропустили еще ни одного гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Только две команды не пропустили еще ни одного гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Эти клубы имели на своем пути серьезных соперников

Только две команды не пропустили еще ни одного гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершилась первая половина группового этапа Лиги чемпионов. Каждая из команд сыграла по четыре поединка и при этом две из них выделяются интересными показателями.

В этом розыгрыше еврокубка только "Интер" и "Аталанта" не пропустили еще ни одного гола. "Нерадзурри" на своем пути сыграли вничью с "Манчестер Сити" (0:0), а также победили "Црвену Звезду" (4:0), "Янг Бойз" (1:0) и "Арсенал" (1:0). Бергамаски же сыграли вничью с "канонирами" и "Селтиком (дважды по 0:0), а также обыграли "Шахтер" (3:0) и "Штутгарт" (2:0).

Добавим, что в пятом туре Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с "Янг Бойз", а "Интер" сыграет с "Лейпцигом".

По теме
yellow-arrow
Эрик Руа: Что удивляет, так это иметь 10 очков после четырех игр в Лиге чемпионов, в которой Брест никогда не играл
yellow-arrow
Илья Близнюк: До травмы Бенито игра была равной, и пока его не было на поле, Шахтер воспользовался численным преимуществом, сравняв счет
yellow-arrow
Костышин: Было хорошо видно, что Судаков поймал кураж
Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости