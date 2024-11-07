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Эрик Руа: Что удивляет, так это иметь 10 очков после четырех игр в Лиге чемпионов, в которой Брест никогда не играл

Лига Чемпионов

Команда-сенсация этого турнира

Эрик Руа: Что удивляет, так это иметь 10 очков после четырех игр в Лиге чемпионов, в которой Брест никогда не играл

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Брест" в очередной раз удивил футбольную общественность, переиграв на выезде "Спарту" со счетом 2:1. У новичка Лиги чемпионов существуют неплохие шансы на выход в плей-офф турнира, поскольку они сейчас имеют 10 очков. На послематчевой пресс-конференции тренер "пиратов" Эрик Руа отметил, что его команда продемонстрировала зрелый подход для достижения положительного результата, при этом не имея за своими плечами еврокубкового опыта.

"Мне нравится то, что мы сыграли тот матч, которого ожидали, и что игроки показали на поле то, чего мы хотели достичь. В конце концов, появилось ощущение контроля, зрелости, даже несмотря на то, что мы новички на этом уровне. Я сказал игрокам и персоналу перед выходом на поле, что мы все мечтали сыграть в таком матче: живите событием, будьте его частью, в настоящем, сосредоточьтесь на коллективном и индивидуальном исполнении. А если есть игра, то за ней обязательно будет результат. Что почти парадоксально, мы почти разочарованы тем, что пропустили тот гол в конце матча. Немного жаль, но это доказательство, несмотря ни на что, что мы амбициозны и хотим прогрессировать. Что удивляет, так это иметь 10 очков после четырех игр в Лиге чемпионов, соревнованиях, в которых "Брест" никогда не играл. Это, безусловно, исключительный результат, и я очень горжусь тем, что тренирую этих ребят", - заявил Эрик Руа.

Добавим, что следующий матч в Лиге чемпионов "Брест" сыграет 26 ноября на выезде против "Барселоны".

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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