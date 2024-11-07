Илья Близнюк: До травмы Бенито игра была равной, и пока его не было на поле, Шахтер воспользовался численным преимуществом, сравняв счет

Бывший вратарь сборной Украины, а ныне тренер запорожского "Металлурга" Илья Близнюк для UA-Футбол прокомментировал игру 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Янг Бойз", закончившуюся победой "горняков" со счетом 2:1.

- "Шахтера" порадовал победой поклонников футбола...

- Наконец, "Шахтер" выиграл, и эту победу они заслужили качественной игрой. До травмы Бенито игра была практически равной, и пока его не было на поле, дончане воспользовались численным преимуществом, сравняв счет. Дальше стало легче, игроки вроде сбросили с себя тяжелый груз, игра пошла под их диктовку. Второму мячу предшествовала хорошая комбинация, плюс индивидуальные действия Судакова, что и перевернуло полностью игру с ног на голову. Нужно отметить, что в первом тайме швейцарцы моментами превосходили "горняков" в контроле игры в центре поля. Команды играли на хороших скоростях, но было много брака, особенно в средней линии поля, как с одной стороны, так и с другой. Отметил бы тот нюанс, что если бы арбитр вместе с VAR увидели явное нарушение в штрафной, когда игрока "Шахтера" потянули за футболку, то счет до перерыве мог бы быть большим.

- На этот раз оборона "Шахтера" сыграла надежно, не так ли?

- Абсолютно верно. Гол забили после обрезки Бондаренко, и это явная ошибка. А так больше голевых моментов "Янг Бойз" в течение матча не создал. Оборона "Шахтера" сыграла надежно. А самоотдача "горняков" на поле была на предельном уровне. В предыдущих поединках "Шахтер" контролировал мяч, но с малым продвижением, вчера же контроль был с быстрым движением вперед. Правда, иногда поспешные действия приводили к потере мяча на чужой половине поля.

- "Янг Бойз" оказался по силе "Шахтеру". Видно было, что швейцарцы – слабее предыдущих соперников "Аталанты" и "Арсенала".

- Нужно сказать, что в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Все течет, все меняется, и многие команды научились играть в достойный футбол, особенно в таком турнире. Просто "Шахтер" проявил волевые качества, командные действия были на хорошем уровне, видно было, что вся команда работала как в обороне, так и в атаке, проделали много черновой работы. Все это и дало успех. Моментами "Шахтер" отходил всей командой на свою половину поля, играя в шесть защитников, перекрывая фланги. Закрыли зоны возможных атак, и у швейцарцев не было продолжения, и они порой не знали, что делать.

- Нужно отметить в этой игре лидерские качества Судакова. Согласны?

- Однозначно. Он был диспетчером. Все его действия, как в обороне так и в атаке, и без мяча, и с мячом, были очень полезны и эффективны. Первый гол – это его заслуга, протащил мяч по флангу и выложил на блюдечке Зубкову, которому оставалось только закатить его в ворота. И второй гол – сам начал комбинацию, сам и завершил точным ударом. Осталось только такую игру перенести в сборную. Заслуженная и закономерная победа "Шахтера".