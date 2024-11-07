Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Шахтера назвал виновного в пропущенном голе в матче с Янг Бойз
Андрей Воробей считает, что ошибся Артем Бондаренко
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими мыслями относительно пропущенного гола "горняков" в матче против "Янг Бойз" (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.
- Относительно пропущенного гола "Шахтера" что скажете?
- Футбол и состоит из ошибок. Игроки не роботы. Они также ошибаются. Конечно, в той ситуации Бондаренко был неправ, он ошибся. Но футболисты "Шахтера" молодцы в том плане, что после этого не остановились. Дончане, наоборот, сначала сравняли счет, а потом, как оказалось, забили и победный гол. Молодцы, что быстро исправились и сумели выйти вперед.
- И уже во втором тайме, можно сказать, что Бондарь исправлялся за пропущенный гол, когда выбивал мяч в непростой ситуации?
- Я считаю, Бондарь виноват не был в пропущенном голе. Там была ошибка Бондаренко.
- Я имею в виду, что когда Кастриот Имери забивал, то мяч пролетел между ног у Бондаря и оказался в воротах.
- Это был такой случай. А Бондарь действительно сыграл очень хороший матч. Он очень много спасал. А то, что мяч пролетел между ногами, я не считаю, что там была его ошибка. В том эпизоде была очевидная ошибка Бондаренко. Он делал передачу и ошибся. Это его ошибка! А Бондарь хорошо отыграл поединок. А в конце встречи его действия на поле очень вдохновили команду и помогли в достижении победы. Он был цементом в нашей линии обороны, - сказал Воробей.
Популярное сейчас
- Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили?
- Левандовский закрепляется на третьем месте лучших бомбардиров в истории ЛЧ
- Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября
- Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото