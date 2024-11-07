Экс-игрок Шахтера назвал виновного в пропущенном голе в матче с Янг Бойз

Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими мыслями относительно пропущенного гола "горняков" в матче против "Янг Бойз" (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

- Относительно пропущенного гола "Шахтера" что скажете?

- Футбол и состоит из ошибок. Игроки не роботы. Они также ошибаются. Конечно, в той ситуации Бондаренко был неправ, он ошибся. Но футболисты "Шахтера" молодцы в том плане, что после этого не остановились. Дончане, наоборот, сначала сравняли счет, а потом, как оказалось, забили и победный гол. Молодцы, что быстро исправились и сумели выйти вперед.

- И уже во втором тайме, можно сказать, что Бондарь исправлялся за пропущенный гол, когда выбивал мяч в непростой ситуации?

- Я считаю, Бондарь виноват не был в пропущенном голе. Там была ошибка Бондаренко.

- Я имею в виду, что когда Кастриот Имери забивал, то мяч пролетел между ног у Бондаря и оказался в воротах.

- Это был такой случай. А Бондарь действительно сыграл очень хороший матч. Он очень много спасал. А то, что мяч пролетел между ногами, я не считаю, что там была его ошибка. В том эпизоде была очевидная ошибка Бондаренко. Он делал передачу и ошибся. Это его ошибка! А Бондарь хорошо отыграл поединок. А в конце встречи его действия на поле очень вдохновили команду и помогли в достижении победы. Он был цементом в нашей линии обороны, - сказал Воробей.