Юрий Селезнев: В Лиге чемпионов Шахтеру нужно быстрее работать с мячом

Эксигрок донецкого "Шахтера" Юрий Селезнев внимательно следит за игрой горняков как на внутренней, так и на европейской аренах. Не осталась без его внимания четвертая встреча оранжево-черных в матче основного раунда Лиги чемпионов, в котором они одержали первую победу. Вчера в немецком Гельзенхирхене "Шахтер" взял верх над швейцарским "Янг Бойз" - 2:1.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впечатлениями о матче 48-летний Селезнев поделился с корреспондентом UA-Футбол.

- Во-первых, горняки молодцы, - говорит он. - Как ни крути, а это важно в плане психологии. Во-вторых, вчера я увидел хоть какой-то динамичный, агрессивный футбол, скоростные действия впереди, обострение, подачи в штрафную площадь, удары по воротам. То есть то, что хотя бы походило на быстрый современный футбол.

- Но ведь до этого швейцарская команда проявила себя не слишком сильным соперником – она проиграла в основном раунде все три матча, не забив ни одного мяча…

– Понятно, что "Янг Бойз" не является командой такого уровня, как двое из предыдущих соперников "Шахтера" – "Аталанта" и "Арсенал". Было видно, что горняки не катают мяч ради того, чтобы катать, а направляют его вперед, в движение и скорость. Во всяком случае, положительные моменты есть.

– Кого из игроков вы выделили бы в этой игре?

- Прежде всего, представителей атакующего звена. В поединке со швейцарцами выделялись Зубков, Судаков, Кевин. Да и Эгиналду, по моему мнению, довольно неплохо сыграл на позиции центрального нападающего. Он и цеплялся за мяч, и бил по воротам. В обороне были погрешности, а вот атакующее звено, повторюсь, мне понравилось.

– А как вам игра Артема Бондаренко, у которого было немало брака? Похоже, минувшая среда была явно не его днем…

– Все ошибаются, такое бывает. Хотел начать атаку, но… Есть ошибки, которые на таком уровне, как Лига чемпионов, не прощаются. Если в чемпионате Украины могли не забить, то в главном клубном турнире Европы забивают сразу. Самое главное в Лиге чемпионов – это уметь быстрее работать с мячом. Бондаренко делал это медленно, в этом и была проблема.

- Есть мнение, что "Шахтер" с Георгием Судаковым и без него, это, как говорят в Одессе, две большие разницы…

- Помнится, как все говорили, что без Мудрика не будет команды или без того или иного игрока, которых продавал "Шахтер". Но ведь незаменимых нет. Да, согласен, Судаков выделяется, он является связующим звеном в составе донецкой команды между обороной и атакой. Понятно, что горнякам будет сложно, если его продадут. Но, как я уже сказал, незаменимых не бывает. Клуб на его место найдет кого-нибудь другого.

- Каким вам видится дальнейший турнирный ход "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов?

– Трудно сказать. По моему мнению, в последнее время команда начала прибавлять в игре. Горняки, видимо, вышли на определенный пик, ведь и в поединке с киевским "Динамо" до удаления Криськива неплохо выглядели, и вот теперь с "Янг Бойз". Мне кажется, что и в физическом плане они стали более мощными. Думаю, что шансы на достойное выступление всегда есть. Главное – как правильно подойти к той или иной игре, тщательно разобрать соперника.Ведь в дальнейшем команды "Шахтеру" будут противостоять хорошие - ПСВ, "Бавария", дортмундская "Боруссия". Хотелось бы подчеркнуть: положительные сдвиги у горняков наметились. Особенно по сравнению с играми с "Болоньей" и "Аталантой". Это отчетливо видно и по движению, и по скоростным действиям. Во втором тайме матча двухнедельной давности с лондонским "Арсеналом", с которым априори всегда тяжело тягаться, все же было заметно, что горняки прибавляют в игре. И это внушает оптимизм. Будем надеяться на положительные результаты "Шахтера".