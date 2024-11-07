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Украинский тренер: Судаков против Янг Бойз - настоящий Георгий Победоносец

Лига Чемпионов

Юрий Гура дал оценку игре хавбека "Шахтера"

Украинский тренер: Судаков против Янг Бойз - настоящий Георгий Победоносец

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Украинский тренер Юрий Гура проанализировал победу "Шахтера" над "Янг Бойз" (2:1) в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

- Гол Судакова - заслуга Георгия или ошибка швейцарцев?

- На поле Судаков был везде - настоящий Георгий Победоносец. Жора попал в комфортную среду, когда он ведет игру ближе к чужим воротам. Как по мне, Бондаренко мог быть более опасным, играя выше, а так Артем опускается и Конопля заходит в центр, хотя Бондаренко мог бы и с Зубковым справа делать то же, что Кевин с Судаковым. Но это уже решение тренера "Шахтера".

- Кто в составе "Шахтера" вам понравился?

- Кевин и Судаков - молодчинки. Бондарь провел очень классный матч и ответил всем критикам, в обороне стелился под мячи, в подкатах летал. Увидели футбол хорошего уровня в исполнении "Шахтера", однако хочется стабильности, - сказал Гура.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
07.11.2024 в 14:00
До футбола хорошего качества ещё далеко.Просто соперник не очень крутой вот всё.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
07.11.2024 в 14:00
До футбола хорошего качества ещё далеко.Просто соперник не очень крутой вот всё.
Ответить
0
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