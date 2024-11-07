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Тренер ПСЖ о поражении от Атлетико: Я в футболе уже 30 лет, и я не могу этого объяснить

Лига Чемпионов

Французы снова остались ни с чем

Тренер ПСЖ о поражении от Атлетико: Я в футболе уже 30 лет, и я не могу этого объяснить

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "ПСЖ" на своем поле потерял очки на последних минутах матча против мадридского "Атлетико", уступив испанцам со счетом 1:2. Команда Луиса Энрике после четырех туров Лиги чемпионов находится на 25-м месте с 4 очками в активе и в очередной раз столкнулся с критикой в адрес его подопечных. После поединка тренер парижан отметил, что этот результат не соответствует тому, что игроки продемонстрировали на поле.

"Нет слов. Я думаю, что в наших 3 домашних играх мы безгранично превосходили наших соперников, но нам не повезло. Завтра мы поднимемся, осталось 4 игры, и пока есть игры, мы будем бороться. Я в футболе уже 30 лет, и я не могу этого объяснить. Вы должны смотреть на игру, но результат абсолютно несправедлив", - цитирует слова Луиса Энрике Foot Mercato.

Добавим, что следующий матч "ПСЖ" проведет 9 ноября на выезде против "Анже".

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Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
ПСЖ
Опубликовал: Александр Гресь
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