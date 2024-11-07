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Герой Шахтера в матче с Янг Бойзом попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
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Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков принёс победу донецкому клубу в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойза" (2:1), забив второй мяч своей команды.
По итогам встречи 22-летний футболист попал в символическую сборную недели по версии аналитического портала WhoScored (оценка - 8,62).
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Источник:Whoscored
Опубликовал: Александр Бураков
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