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Герой Шахтера в матче с Янг Бойзом попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

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Герой Шахтера в матче с Янг Бойзом попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков принёс победу донецкому клубу в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойза" (2:1), забив второй мяч своей команды.

По итогам встречи 22-летний футболист попал в символическую сборную недели по версии аналитического портала WhoScored (оценка - 8,62).

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Герой Шахтера в матче с Янг Бойзом попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored - изображение 1

Напомним, также Судаков получил награду лучшему игроку поединка с "Янг Бойзом" и от УЕФА.

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Источник:
Whoscored
Опубликовал: Александр Бураков
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