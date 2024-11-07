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Воробей: ПСВ - это не Янг Бойз. Шахтеру будет очень тяжело играть с ними

Лига Чемпионов

Бывший игрок "горняков" - о будущем сопернике команды в Лиге чемпионов

Воробей: ПСВ - это не Янг Бойз. Шахтеру будет очень тяжело играть с ними

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Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими мыслями относительно следующего соперника дончан в Лиге чемпионов – ПСВ.

"Я смотрел победный матч ПСВ над "Жироной". И скажу, что ПСВ – это не "Янг Бойз". Повторюсь, "Янг Бойз" – это одна из самых слабых команд в этой Лиге чемпионов. Я думал, что против швейцарцев нам будет гораздо легче играть. Но что есть, то есть. А ПСВ – это очень сильная команда. И, честно говоря, нам будет очень тяжело играть с ними. У них очень мощные и очень высокие футболисты.

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Также ПСВ располагает очень техничными исполнителями, которые способны создать очень серьезные проблемы. Поэтому нам будет очень тяжело играть против "ПСВ", который очень хорошо выступает и в своем чемпионате, занимая первое место. И также команда из Эйндховена демонстрирует неплохие результаты в еврокубках", - сказал Воробей для Sport.ua.

Матч ПСВ - "Шахтер" состоится 27 ноября и начнется в 22:00.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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