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Воробей: ПСВ - это не Янг Бойз. Шахтеру будет очень тяжело играть с ними
Бывший игрок "горняков" - о будущем сопернике команды в Лиге чемпионов
Бывший игрок "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими мыслями относительно следующего соперника дончан в Лиге чемпионов – ПСВ.
"Я смотрел победный матч ПСВ над "Жироной". И скажу, что ПСВ – это не "Янг Бойз". Повторюсь, "Янг Бойз" – это одна из самых слабых команд в этой Лиге чемпионов. Я думал, что против швейцарцев нам будет гораздо легче играть. Но что есть, то есть. А ПСВ – это очень сильная команда. И, честно говоря, нам будет очень тяжело играть с ними. У них очень мощные и очень высокие футболисты.Читайте такжеГерой Шахтера в матче с Янг Бойзом попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
Также ПСВ располагает очень техничными исполнителями, которые способны создать очень серьезные проблемы. Поэтому нам будет очень тяжело играть против "ПСВ", который очень хорошо выступает и в своем чемпионате, занимая первое место. И также команда из Эйндховена демонстрирует неплохие результаты в еврокубках", - сказал Воробей для Sport.ua.
Матч ПСВ - "Шахтер" состоится 27 ноября и начнется в 22:00.
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