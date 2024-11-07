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Гура: Пушич держит удар
Шансы на плей-офф ЛЧ у Шахтера еще есть
shakhtar.com
Украинский тренер Юрий Гура после победы "
– Победа в ЛЧ может помочь "Шахтеру" вернуть психологическую уверенность?
– На первый план выходит психология, когда вопреки всему нужно черпать из себя ресурс и тебе тяжело. От этого ты станешь только сильнее.
– Удачный результат в Европе поможет Пушичу снизить давление на него и "Шахтер" в целом?
– Тренеру при отсутствии результата приходится нелегко, когда нет результата и искусственно начинает создаваться давление, чтобы увидеть, а как он себя поведет. Пушич, по-моему, держит этот удар, хотя он и имеет минимальный опыт работы именно главным тренером.
– Позади экватор группового раунда ЛЧ. Какими Вы видите турнирные перспективы "Шахтера"?
– Для "Шахтера" очень важно было победить "Янг Бойз", чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Понятно, что сыграли на проблемах швейцарцев, но это не интересует нас.
– Далее ПСВ, "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "Брест". Можно ли цепляться за результат с этими командами?
– У "Шахтера" сейчас будет матч с "Зарей", потом пауза на сборные, "Ингулец" и попробуй потом собраться на ПСВ, который выносит всех в Голландии. С "Боруссией" можно играть. Дортмунд сейчас не тот, что играл в финале ЛЧ. Матч на матч не приходится. Бывает такое, что биоритмы нарушаются и у тебя игра не идет.
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