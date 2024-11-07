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Артета - о следующем матче против Челси: С такой игрой, которую мы показали в матче против Интера, мы можем выиграть в дерби
Тренер канониров уверен в силах своей команды после поражения в Лиге чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал то, как он собирается настраивать игроков своей команды на дерби против "Челси" после поражения от "Интера" (1:0) в Лиге чемпионов.
"Если мы будем играть так, как играли против "Интера", у нас будут большие шансы на победу в матче против "Челси". Я сказал своим игрокам, что горжусь ими. Я не видел, чтобы они раньше играли в Европе так, как сегодня. Мы разочарованы лишь потому, что не получили желаемый результат", — сказал Артета.
Напомним, что в общей турнирной таблице Лиги чемпионов "Арсенал" занимает 12-е место после четырех сыгранных матчей, набрав 7 очков. В чемпионате Англии "канониры" находятся на пятой строчке с 18 очками после десяти туров.
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Также добавим, что матч "Челси" - "Арсенал" состоится в это воскресенье, 10 ноября в 18:30.
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