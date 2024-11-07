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"Нужно смотреть страху в лицо", - Кучер оценил шансы Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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А также раскритиковал кипера горняков Ризныка

"Нужно смотреть страху в лицо", - Кучер оценил шансы Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер оценил игру голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка в матче ЛЧ с "Янг Бойз" (2:1).

"В пропущенном голе доля его вины, но и Имери очень грамотно пробил. Он сознательно пробивал между ног защитнику, пытавшемуся заблокировать его удар. Ризнык пытался читать этот момент, но рано упал – это ошибка, как ни крути", - сказал Кучер.

Также эксперт оценил шансы "Шахтера" на выход в плей-офф:

- Уверен, все понимают, что четыре очка команде не хватит для того, чтобы пройти дальше в этом формате Лиги чемпионов. Конечно, будем надеяться на победы "Шахтера". Я понимаю, что у нас очень сложные соперники. Следующий выезд в ПСВ, разгромивший "Жирону" (4:0).

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Но надо набирать баллы, если мы хотим и дальше играть на таком уровне и прогрессировать. Так давайте тогда побеждать, несмотря на существующие и очевидные сложности. Хорошая команда должна уметь играть с соперниками столь высокого уровня не один-два матча, а в течение длительной дистанции. Не нужно бояться таких команд, нужно смотреть страху в лицо и добывать очки. Почему нет?, - добавил эксперт.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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