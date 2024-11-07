Экс-игрок Ливерпуля оценил гол Луиса Диаса против Байера

Экс-игрок "Ливерпуля" Роберто Фирмино оценил гол Луиса Диаса против немецкого "Байера" в Лиге Чемпионов.

Колумбиец забил свой третий гол в стиле бразильца, не глядя на мяч. Сначала бил Нуньес, но мяч отрикошетил от игрока "Байера" к Диасу. Нападающий не глядя забил в ворота.

Фирмино отреагировал в Instagram.

Гол не глядя. Мой стиль. Крепко обнимаю, - написал Фирмино.

Луис Диас ответил:

Многому научился у тебя! Крепко обнимаю, - отреагировал Диас.

Роберто Фирмино перешёл в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма" летом 2015 года. Трансфер бразильца обошёлся клубу в 41 млн евро. За английский клуб нападающий забил 111 голов и отдал 75 ассистов в 362 матчах. В июле 2023 года Фирмино свободным агентом перешёл в "Аль-Ахли".

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Байер" в 4-м туре Лиге Чемпионов со счётом 4:0. Луис Диас оформил хет-трик в этом матче и стал вторым колумбийцем, забившем 3 гола.