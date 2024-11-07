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Герой матча. Хавбек Шахтера попал в две сборные тура ЛЧ по версии аналитиков
Георгий Судаков принёс победу Шахтеру в матче с Янг Бойз
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков принёс победу донецкому клубу в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойза" (2:1), забив второй мяч своей команды.
По итогам встречи 22-летний футболист попал в символическую сборную недели по версии аналитического портала SofaScore (оценка - 8,8).
Напомним, что ранее Судаков по итогам матча с "Янг Бойз" также
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