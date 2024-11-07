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Герой матча. Хавбек Шахтера попал в две сборные тура ЛЧ по версии аналитиков

Лига Чемпионов
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Георгий Судаков принёс победу Шахтеру в матче с Янг Бойз

Герой матча. Хавбек Шахтера попал в две сборные тура ЛЧ по версии аналитиков

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков принёс победу донецкому клубу в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойза" (2:1), забив второй мяч своей команды.

По итогам встречи 22-летний футболист попал в символическую сборную недели по версии аналитического портала SofaScore (оценка - 8,8).

Напомним, что ранее Судаков по итогам матча с "Янг Бойз" также попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.

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