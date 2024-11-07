Судаков показал, как мужчина должен справляться с давлением. ФОТО

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков после матча ЛЧ с "Янг Бойз" (2:1) признал, что сейчас ощущает определенное давление и критику.

На своей странице в Instagram Судаков выложил фото, где показал, как нужно справляться с давлением.

"Как мужчина говорит о психологическом давлении", – подписал фото Судаков.