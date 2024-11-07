  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Судаков показал, как мужчина должен справляться с давлением. ФОТО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков показал, как мужчина должен справляться с давлением. ФОТО

Лига Чемпионов
Обновлено

Хавбек признал, что давление есть

Судаков показал, как мужчина должен справляться с давлением. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков после матча ЛЧ с "Янг Бойз" (2:1) признал, что сейчас ощущает определенное давление и критику.

На своей странице в Instagram Судаков выложил фото, где показал, как нужно справляться с давлением.

"Как мужчина говорит о психологическом давлении", – подписал фото Судаков.

По теме
yellow-arrow
Это главное. Полунин подвел ключевой итог матча Шахтер - Янг Бойз
yellow-arrow
На матче ПСЖ в Лиге Чемпионов вывесили баннер в поддержку Палестины. Известна реакция УЕФА
yellow-arrow
Opta обновила шансы команд Лиги Чемпионов на плей-офф и победу в турнире. Есть ли шанс у Шахтера?
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
07.11.2024 в 19:17
Неет, Простокваша с давлением справляется левой рукой, потому, что правой он помогает справляться oda1979
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
07.11.2024 в 19:17
Неет, Простокваша с давлением справляется левой рукой, потому, что правой он помогает справляться oda1979
Ответить
2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.11.2024 в 20:29
это пара 69-ков
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости