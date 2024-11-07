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Судаков показал, как мужчина должен справляться с давлением. ФОТО
Хавбек признал, что давление есть
фото из соцсетей
Полузащитник "
На своей странице в Instagram Судаков выложил фото, где показал, как нужно справляться с давлением.
"Как мужчина говорит о психологическом давлении", – подписал фото Судаков.
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Gudvin85 (Киев)
07.11.2024 в 19:17
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