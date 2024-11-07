Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков показал, как мужчина должен справляться с давлениемю ФОТО
Хавбек признал, что давление есть
фото из соцсетей
Полузащитник "
На своей странице в Instagram Судаков выложил фото, где показал, как нужно справляться с давлением.
"Как мужчина говорит о психологическом давлении", – подписал фото Судаков.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
07.11.2024 в 19:17
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Трампу советуют два варианта по урегулированию войны в Украине
- Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
- Стадион так стадион. Зеленский посетит саммит в Венгрии на непривычной для политиков локации
- "Судаков сияет там, куда Россия годами закачивала свои деньги". Шахтер – Янг Бойз. Обзор послематчевой швейцарской прессы
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 1