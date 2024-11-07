Это главное. Полунин подвел ключевой итог матча Шахтер - Янг Бойз

Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором " Шахтер " обыграл "Янг Бойз" 2:1.

"Это был ключевой поединок "горняков" в борьбе с прямым конкурентом за выход в следующий раунд. Победив, дончане остаются в игре, в отличие от швейцарского клуба. Это главное.

Что касается самого противостояния, то "горняки" отлично начали, потом был, как говорится, необязательный гол после ошибки Бондаренко. К счастью, быстро удалось восстановить паритет. А под занавес первого тайма был гол Судакова, оказавшийся победным. Георгий был настоящим лидером "Шахтера". Также мне понравился максимальной настроенностью Зубков. Но и остальные дончане приложили усилия, чтобы отпраздновать первую викторию. Надеюсь, что не последнюю", - сказал Полунин.