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Это главное. Полунин подвел ключевой итог матча Шахтер - Янг Бойз
Горняки остаются в игре
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "
"Это был ключевой поединок "горняков" в борьбе с прямым конкурентом за выход в следующий раунд. Победив, дончане остаются в игре, в отличие от швейцарского клуба. Это главное.
Что касается самого противостояния, то "горняки" отлично начали, потом был, как говорится, необязательный гол после ошибки Бондаренко. К счастью, быстро удалось восстановить паритет. А под занавес первого тайма был гол Судакова, оказавшийся победным. Георгий был настоящим лидером "Шахтера". Также мне понравился максимальной настроенностью Зубков. Но и остальные дончане приложили усилия, чтобы отпраздновать первую викторию. Надеюсь, что не последнюю", - сказал Полунин.
Напомним, что следующий поединок "Шахтер" проведет в Лиге чемпионов 27 ноября – сыграет с ПСВ.
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