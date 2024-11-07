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Opta обновила шансы команд Лиги Чемпионов на плей-офф и победу в турнире. Есть ли шанс у Шахтера?

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Opta обновила шансы команд Лиги Чемпионов на плей-офф и победу в турнире. Есть ли шанс у Шахтера?

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Статистический портал Opta обновил шансы команд Лиги Чемпионов на плей-офф и победу в турнире после четвёртого тура.

Шансы донецкого "Шахтёра" пройти этап Лиги и попасть в стыковые матчи составляют 10%. В то же время, шансы попасть в плей-офф у украинского клуба равны 2%.

Opta обновила шансы команд Лиги Чемпионов на плей-офф и победу в турнире. Есть ли шанс у Шахтера? - изображение 1

Наибольшие шансы на победу, по версии портала – у "Манчестер Сити" (19%), "Ливерпуля" (17%) и "Интера" (12%). Ниже ТОП-3 расположились "Барселона" с 9% вероятностью победы в турнире и "Арсенал" с 8%.

У "Реала" и "Спортинга" одинаковые шансы на победу – 6%.

В данный момент донецкий "Шахтёр" набрал 4 очка и занимает 28-е место в общей таблице.

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Источник:
https://theanalyst.com/eu
Опубликовал: Владислав Прийменко
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