Opta обновила шансы команд Лиги Чемпионов на плей-офф и победу в турнире. Есть ли шанс у Шахтера?

Статистический портал Opta обновил шансы команд Лиги Чемпионов на плей-офф и победу в турнире после четвёртого тура.

Шансы донецкого "Шахтёра" пройти этап Лиги и попасть в стыковые матчи составляют 10%. В то же время, шансы попасть в плей-офф у украинского клуба равны 2%.

Наибольшие шансы на победу, по версии портала – у "Манчестер Сити" (19%), "Ливерпуля" (17%) и "Интера" (12%). Ниже ТОП-3 расположились "Барселона" с 9% вероятностью победы в турнире и "Арсенал" с 8%.

У "Реала" и "Спортинга" одинаковые шансы на победу – 6%.

В данный момент донецкий "Шахтёр" набрал 4 очка и занимает 28-е место в общей таблице.