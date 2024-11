Названа команда недели в Лиге чемпионов по итогам четвертого тура. Нашлось ли в ней место для Георгия Судакова?

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков недели по итогам четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.

Команда четвертого тура Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

К сожалению, в команде недели не нашлось места для атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова, который отметился голом и ассистом в матче против "Янг Бойз" (2:1), он помог "горнякам" одержать победу.

