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Названа команда недели в Лиге чемпионов по итогам четвертого тура. Нашлось ли в ней место для Георгия Судакова?
Известно, попал ли в символическую сборную украинский полузащитник
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков недели по итогам четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.
Команда четвертого тура Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
- Вратарь: Майк Меньян ("Милан")
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- Защитники: Науэль Молина ("Атлетико Мадрид"), Исак Хьен ("Аталанта"), Тило Керер ("Монако"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")
- Полузащитники: Пьер Ле-Мелу ("Брест"), Малик Тильман ("ПСВ"), Николас Кюн ("Селтик"), Луис Диас ("Ливерпуль")
- Нападающие: Виктор Дьёкереш ("Спортинг"), Карим Конате ("РБ Зальцбург")
К сожалению, в команде недели не нашлось места для атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова, который отметился голом и ассистом в матче против "Янг Бойз" (2:1), он помог "горнякам" одержать победу.
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