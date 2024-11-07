Названа команда недели в Лиге чемпионов по итогам четвертого тура. Нашлось ли в ней место для Георгия Судакова?

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду лучших игроков недели по итогам четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.

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Команда четвертого тура Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

Вратарь: Майк Меньян ("Милан")

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Защитники: Науэль Молина ("Атлетико Мадрид"), Исак Хьен ("Аталанта"), Тило Керер ("Монако"), Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Науэль Молина ("Атлетико Мадрид"), Исак Хьен ("Аталанта"), Тило Керер ("Монако"), Альфонсо Дэвис ("Бавария") Полузащитники: Пьер Ле-Мелу ("Брест"), Малик Тильман ("ПСВ"), Николас Кюн ("Селтик"), Луис Диас ("Ливерпуль")

Пьер Ле-Мелу ("Брест"), Малик Тильман ("ПСВ"), Николас Кюн ("Селтик"), Луис Диас ("Ливерпуль") Нападающие: Виктор Дьёкереш ("Спортинг"), Карим Конате ("РБ Зальцбург")

К сожалению, в команде недели не нашлось места для атакующего полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова, который отметился голом и ассистом в матче против "Янг Бойз" (2:1), он помог "горнякам" одержать победу.